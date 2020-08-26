В США адвокаты россиянина Никулина попросили суд оправдать его или провести процесс заново

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Адвокаты Евгения Никулина, признанного виновным в США в киберпреступлениях, ходатайствуют об оправдании россиянина или о проведении нового судебного разбирательства. Об этом говорится в материалах, размещенных во вторник в базе данных федерального суда Северного округа Калифорнии.

Прошение датировано 25 августа и подписано адвокатами Адамом Гаснером и Валерием Нечаем. Они настаивают на том, что все пункты обвинения, по которым россиянин был признан виновным, "не подкреплены конкретными доказательствами". "Суду на основании представленных на процессе свидетельств следует закрыть это дело и вынести решение об оправдании Никулина или же назначить новое разбирательство", - говорится в ходатайстве.

Жюри присяжных в федеральном суде Северного округа Калифорнии в июле признало Никулина виновным по всем девяти пунктам предъявленных ему обвинений в киберпреступлениях. Как сообщил судья Уильям Алсап, "решение было единодушным". Меру наказания россиянина планируется огласить 29 сентября текущего года. Адвокат Никулина Аркадий Бух заявил ТАСС, что защита намерена оспорить вердикт.

Власти США инкриминируют россиянину ряд преступлений, в том числе незаконное проникновение в компьютерные системы и кражу личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. На родине его обвинили в краже через интернет $3,4 тыс. в 2009 году. Чехия в марте 2018 года подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. Вскоре после этого он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.