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Пандемия COVID-19

Министр внутренних дел Парагвая заразился коронавирусом

Врачи оценивают состояние Эуклидеса Асеведо как стабильное, в больнице его посетил президент страны Марио Абдо Бенитес

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел Парагвая Эуклидес Асеведо был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения страны Хулио Массолени.

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"У нас есть подтвержденный случай COVID-19. Состояние министра Асеведо оценивается как стабильное", - сказал он журналистам. Видеозапись была опубликована в Facebook МВД.

По данным ведомства, в больнице заболевшего 70-летнего министра уже посетил президент страны Марио Абдо Бенитес.

Асеведо стал первым членом правительства Парагвая, у которого был выявлен коронавирус.

Власти Парагвая подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране 7 марта. Карантин был введен 10 марта, затем он продлевался несколько раз. В настоящее время ограничительные меры в большинстве регионов Парагвая значительно ослаблены. Всего заболели более 13 тыс. жителей страны, умерли 219.

Теги
ПарагвайАбдо Бенитес, МариоПандемия COVID-19
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