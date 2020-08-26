В ВШЭ предупредили вузы о риске "двойного зачисления" абитуриентов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" выявил ряд случаев в России, когда абитуриенты давали согласие на зачисление на бюджетное место сразу в несколько вузов. Об этом ТАСС рассказал проректор НИУ ВШЭ Вячеслав Башев.

"Судя по открытой информации, размещенной на сайтах вузов, такие примеры есть. Действительно, есть абитуриенты, которые оставляют согласие более чем в одном вузе, причем речь идет об учебе на бюджетных местах, и это недопустимо", - сообщил Башев.

По его словам, в предыдущие годы зачисление в вуз проходило на основании аттестата, документ выдается каждому выпускнику в единственном экземпляре. Абитуриент или приносил его в выбранный вуз, или присылал по почте, так что зачисление одного человека в два и более вузов на бюджетные места исключалось в принципе, пояснил Башев.

"Но в этом году из-за особенностей приема ситуация иная: для зачисления в вуз достаточно согласия, собственноручно подписанного, отсканированного и направленного в вуз. Аттестат можно предоставить позже", - напомнил собеседник агентства.

В то же время, отметил он, скорее всего, это происходит случайно. "Вряд ли стоит подозревать абитуриентов в незнании нормы закона, разрешающей получать только одно высшее образование за счет государства. Так что, наверное, самая распространенная причина - случайность, когда абитуриент направил согласие в вуз, где не собирается учиться, на всякий случай. И забыл его отозвать. Нельзя исключать и технические ошибки", - объяснил Башев.

Он отметил, что абитуриентам стоит тщательно подходить к этому вопросу. "ВШЭ предоставляет информацию о каждом зачисленном абитуриенте в федеральную информационную систему. И если выяснится, что он уже является студентом другого вуза, мы будем обязаны его отчислить", - добавил он.

Приемная кампания

Приемная кампания в вузах началась 20 июля, абитуриенты могли подать документы в вузы еще до получения результатов Единого государственного экзамена. Поступающим было разрешено подать их четырьмя способами: в электронной форме посредством электронной информационной системы организации, с использованием сервиса "Поступление в вуз онлайн", по почте либо лично, если позволяет эпидемическая обстановка в регионе.

Кроме того, абитуриентам разрешено приносить оригиналы документов в университет в течение всего первого года обучения.