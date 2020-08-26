Посольство России в США в ближайшее время свяжется с россиянином Крючковым

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Посольство России в США в ближайшее время свяжется с россиянином Егором Крючковым, который был задержан в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе российский дипмиссии, ему будет оказано необходимое консульско-правовое содействие.

"Посольство в курсе произошедшего. В ближайшее время свяжемся с россиянином для выяснения существа проблемы. Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие", - подчеркнули в посольстве.

Ранее Министерство юстиции США сообщило, что россиянин Егор Крючков задержан в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления. В ведомстве считают, что 27-летний гражданин РФ вместе с предполагаемыми сообщниками пытался в период с 15 июля по 22 августа текущего года подкупить сотрудника неназванной американской компании, расположенной в штате Невада. С его помощью он якобы планировал загрузить вредоносное ПО в компьютерную систему этой компании, которое предположительно позволило бы ему и его сообщникам получить к ней беспрепятственный доступ. По утверждению американских властей, россиянин якобы планировал скачать базу данных этой компании с целью последующего шантажа.

В заявлении Минюста утверждается, что Крючков якобы предлагал сотруднику американской компании $1 млн за участие в реализации предполагаемой мошеннической схемы. Несколько дней назад с ним связались представители Федерального бюро расследований (ФБР) США, после чего россиянин покинул Неваду и направился в Лос-Анджелес с целью покинуть территорию США. 22 августа он был задержан в Лос-Анджелесе и предстал перед окружным судом центрального округа штата Калифорния. Ему предъявлено обвинение в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру. Американские власти подчеркивают, что Крючков въехал на территорию США по туристической визе.