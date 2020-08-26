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Пандемия COVID-19

Якутский университет запустил онлайн-курсы по проведению дезинфекции

Циклы повышения квалификации проводят по пяти направлениям

ЯКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) запустил онлайн-курсы повышения квалификации по дезинфекции для работников медицинских учреждений Якутии, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе вуза.

"Циклы повышения квалификации проводятся по пяти направлениям: "Дезинфектор", "Дезинфекционное дело", "Дезинфекция и профилактика коронавирусной инфекции COVID-19 в образовательных учреждениях", "Профилактическая и очаговая дезинфекция при COVID-19", "Организация профилактической и очаговой дезинфекции при COVID-19", - сказал собеседник агентства.

Курс проводит факультет последипломного обучения врачей Медицинского института Северо-Восточного федерального университета.

Ранее СВФУ разработал курсы повышения квалификации для врачей и медсестер, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией. Материалы для обучения размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава РФ. Этот курс прошли свыше 1,6 тыс. сотрудников.

Северо-Восточный федеральный университет - многоотраслевой федеральный университет в Якутске, имеющий филиалы в Анадыре, Мирном и Нерюнгри, крупнейшее высшее учебное заведение в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.

Теги
РоссияЯкутияДальний ВостокПандемия COVID-19
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