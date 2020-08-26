Власти Приморья считают, что туристический кешбэк поможет развитию зимнего отдыха

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Программа субсидирования отдыха по внутрироссийским направлениям, которую запустил Ростуризм, поможет развитию зимнего направления отдыха в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщил руководитель агентства по туризму Приморья Владимир Щур.

Программа стимулирования туристических поездок внутри страны, известная как "внутритуристический кешбэк", начала действовать в России в ночь с 20 на 21 августа и продлится до 28 августа. В программе участвуют более 30 предприятий туриндустрии Приморья, в числе которых отели, туроператоры и экскурсионные турцентры.

"С каждым днем число <…> потенциальных туристов Приморья на сезон осень-зима 2020 [увеличивается]. <…> Популярные направления осени не потеряют своей актуальности. И вполне возможно, что своего покупателя найдут и менее распиаренные зимние направления отдыха. У туристов появляется дополнительный стимул путешествовать по Приморскому краю", - сказал Щур.

По его словам, запуск программы влияет на ситуацию продвижения туризма в регионе в целом, а спрос туристов на отдых в Приморье вне привычного летнего сезона будет обусловлен, в том числе, экономическими причинами. Свою роль сыграет расширенный период пребывания туристов в Приморье - от четырех дней.

В конце июля правительство РФ сообщило о новой программе по поддержке внутреннего туризма, на которую из резервного фонда выделено 15 миллиардов рублей. Предполагается, что принять участие в программе смогут порядка 3 млн человек. В рамках этой государственной инициативы 700 туроператоров и более трех тысяч отельеров сформировали около 700 тысяч новых туристических предложений для путешествий россиян по стране. Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма и призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления.