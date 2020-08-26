В ДВФУ в новом учебном году будет действовать масочный режим

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Масочный режим будет действовать в новом учебном году на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), работникам и студентам без масок будет запрещен доступ в корпуса, сообщили ТАСС в среду пресс-службе вуза.

Учебный год в ДВФУ для всех программ высшего образования начнется 14 сентября, а заселение в гостиничные корпуса кампуса на острове Русский и в общежития на материке - с 8 сентября. Учебный год начнется очно, также будут использоваться электронные образовательные среды.

"Присутствие студентов во время учебного процесса (в учебных аудиториях, лекционных залах) в масках обязательно. Находиться без маски разрешается (в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора) преподавателям и только во время чтения лекций в потоковых аудиториях; работникам и обучающимся во время занятий творческой направленности; сотрудникам, когда они находятся в рабочих кабинетах; студентам в комнатах общежитий", - сообщили в пресс-службе университета.

Кроме того, для профилактики коронавируса будет организована бесконтактная термометрия, предоставлены дезинфицирующие средства для рук. В учебных корпусах будут проводить регулярную уборку и дезинфекцию, а вентиляционные системы во всех зданиях, в том числе в общежитиях, прошли противоэпидемиологическую обработку. В местах общего пользования будут проводить обеззараживание воздуха, учебные помещения на перерывах будут проветривать.

"В ДВФУ не будут допускаться лица с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк). Студентов с этими признаками инфекционных заболеваний, выявленных в течение дня, преподаватель в праве отстранить от занятий", - уточнили в пресс-службе вуза. Доступ на территорию кампуса с 1 сентября будет круглосуточным, но вплоть до улучшения эпидемиологической обстановки сохранится ограничение на допуск гостей в жилые корпуса. Общаться с ними студенты и работники смогут в парках, скверах и учебных корпусах.