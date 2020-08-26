Власти Ялты прогнозируют, что город в августе примет рекордные 800 тыс. туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Турпоток в Ялту по итогам августа прогнозируется на уровне рекордных 800 тыс. человек, сообщила ТАСС заместитель главы администрации города Ирина Романец.

"Я уверена, что это рекорд. Не меньше 750-800 тыс. точно будет. Мы считаем и по камерам ЕДДС (у нас "Умный город" установлен), и по потоку на входных воротах и всех наших транспортных хабах", - сказала Романец.

Она отметила, что в июле число туристов в Ялте в разы превысило население города, которое насчитывает 149 тыс. человек. "Ялта переполнена, очень много людей. Ковидный период, конечно, перераспределил туристов в сторону Крыма. Мы зафиксировали, что из 1,5 млн прибывших на полуостров в июле 500 тыс. человек были в Ялте", - добавила Романец.

Замглавы администрации уточнила, что подсчитать августовский турпоток городские власти намерены уже в начале сентября. "Но мы уже видим, что заполнение наших гостиниц и частного сектора - максимальное", - отметила Романец.

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт в июле сообщал ТАСС, что в этом году в городе намерены впервые провести круглогодичный курортный сезон и, несмотря на пандемию нового коронавируса, рассчитывают принять почти вдвое больше туристов, чем годом ранее (4 млн человек). В самый популярный у туристов в Крыму регион Большой Ялты, включающий не только город, но и окрестные поселки, едут, чтобы посетить императорские дворцы-музеи, подняться на живописную гору Ай-Петри, насладиться атмосферой курортного веселья.

Крым два года подряд ставил рекорды по росту туристического потока: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году в регионе побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии нового коронавируса. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 млн до 2 млн туристов. В июле регион принял около 1,5 млн человек, в августе власти Крыма рассчитывают на 1,8 млн отдыхающих.