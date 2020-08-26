Сергей Лавров поздравил с 70-летием ректора МГИМО Торкунова

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что его и ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова связывает длящаяся не одно десятилетие дружба, которая началась в институтских стенах, и он готов был бы пойти с Торкуновым в разведку.

"Могу сказать следующее: мы уже очень давно с Анатолием Васильевичем в дипломатии, где действуют по принципу: "Один за всех, и все за одного!" Но и в разведку с ним я бы тоже пошел", - сказал он в интервью журналу MGIMO Journal к 70-летию Торкунова, отвечая на вопрос, какая формула лучше подходит для их дружбы.

Лавров отметил, что его с Торкуновым связывает многолетняя совместная работа и дружба.

"Она началась еще в стенах родной альма-матер. Плечом к плечу мы трудились в стройотряде. Уже в студенческие годы Анатолий Васильевич демонстрировал редкую способность объединять незаурядных, энергичных и амбициозных людей в сплоченную команду - то, что сегодня называется "тимбилдинг", - вспомнил глава МИД РФ. - Это качество ему присуще до сих пор. Равно как и повышенная работоспособность, преданность делу, широта мышления и многое другое, благодаря чему МГИМО под его руководством является одним из флагманов отечественного высшего образования".

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов является отцом-основателем нынешней модели университета. Сегодняшний бренд вуза - результат многолетней работы коллектива под его руководством, заявил Лавров.

"Можно без преувеличения сказать, что бренд МГИМО - это результат многолетних слаженных усилий всего дружного коллектива института под чутким руководством А. В. Торкунова. Благодаря им наш вуз сберег свои традиции, уверенно и быстро развивается, расширяет международные связи. Торкунова можно смело назвать отцом-основателем нынешней модели МГИМО", - сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что все значимые перемены последних 30 лет в МГИМО тесно связаны с именем Торкунова. "Назову лишь некоторые из них: основание эндаумент-фонда (фонд развития МГИМО), налаживание взаимодействия с бизнес-сообществом, приобретение статуса автономной образовательной организации, создание двух филиалов - одинцовского в 2015 году и ташкентского в 2019 году, новых факультетов и институтов, введение совместных образовательных программ с ведущими зарубежными вузами. Анатолий Васильевич с его неиссякаемой энергией и обширным профессиональным опытом, безусловно, внес неоценимый личный вклад в успешную реализацию всех этих начинаний", - добавил Лавров.

Торкунов был избран ректором МГИМО в 1992 году. 26 августа он отмечает 70-летний юбилей.