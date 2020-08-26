Гидрологи ожидают подъема уровня Амура у Хабаровска в начале сентября

Ранее МЧС со ссылкой на Дальневосточный Гидрометцентр сообщало о том, что вода в реке у Хабаровска поднимется до отметок 500-580 см к 28-30 августа. Неблагоприятным для города считается уровень в 450 см, опасным - 600 см.

ХАБАРОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Гидрологи ожидают подъема уровня воды в Амуре у Хабаровска, близкого к опасным отметкам, в первых числах сентября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в среду.

"С учетом данных о траектории движения циклона и выпавших осадках, проводится уточнение прогнозов паводковой обстановки. По расчетным данным специалистов Хабаровского гидрометцентра, ожидаемый подъем уровня воды в Амуре к концу августа составит порядка 450 см, что для Хабаровска является отметкой неблагоприятного явления. Основной прогноз показывает смещение максимальных значений гребня паводка на первую декаду сентября с сохранением отметок в 500 - 580 см", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - начальника управления гражданской обороны и защиты населения Андрея Прокопенко.

В начале недели циклон принес в регион сильные дожди, в ряде районов выпало от 30 до 50 мм осадков. Это привело к кратковременным подтоплениям низинных участков и подъему грунтовых вод. Так, в поселке Кукан с населением около 1 тыс. человек, где ранее из-за подтоплений дворов и дорог вводился режим ЧС, подтопило четыре подворья.

Накануне вода практически ушла с территории поселения. В Комсомольске-на-Амуре сильные ливни привели к разливу ручья и подтоплениям, из-за которых пришлось остановить реконструкцию части шоссе, соединяющего оба округа города, сообщила местная администрация в Instagram. Хабаровский край в ближайшие дни окажется во власти непогоды с приближением тихоокеанского тайфуна "Бави". Пройдут сильные дожди, местами очень сильные, с ветром порывами 18-23 м/с.

Дачников просят собрать урожай

На особом контроле МЧС находится обстановка на малых реках региона и левобережной части Хабаровска, на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачных. Именно островные территории, где расположены дачи хабаровчан, попадают в зону подтопления первыми. Спасатели патрулируют острова, предупреждая дачников и владельцев частных домов о складывающейся обстановке. Людям рекомендуют собирать и вывозить урожай, а также покидать острова самим. Добраться до дач можно только водным транспортом, а в условиях большой воды теплоходы сначала уменьшают количество рейсов, а затем и просто перестают ходить.

"Органами местного самоуправления проводится подготовка сил и средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре сформированы насосные группы. Проводятся предупредительные меры по отсыпке временных защитных сооружений с учетом прогнозных уровней", - цитирует пресс-служба Прокопенко.

По данным администрации Хабаровска, при подъеме воды до 500 см затопит около 700 дач, а при уровне воды в 580 см в зоне подтопления могут оказаться свыше 1,5 тыс. огородов, придомовые территории у береговой линии в Хабаровске, дороги по девяти улицам. Муниципальные службы города готовятся тампонировать ливневки и откачивать воду. "Необходимая техника готова, создаем запасы песка и щебня, на складах у нас хранятся мощные насосы. Также мы направили в краевое правительство предложение о засыпке входа в затон и о введении режима ЧС при подъеме воды до 4,5 метров", - написал накануне мэр города Сергей Кравчук на своей странице в Instagram.