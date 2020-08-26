Школы в Приамурье могут перевести несколько уроков в дистанционный формат

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 августа. /ТАСС/. Школы в Амурской области рассматривают возможность переноса занятий по некоторым предметам в дистанционный формат режима. Это, прежде всего, касается таких предметов, как технология, физкультура, музыка и изобразительное искусство, сообщила в среду пресс-служба областного правительства Амурской области.

"Двести шестьдесят пять школ области приступят к обучению в очном режиме. Часть школ Благовещенска, Тынды, Свободного и Бурейского района прорабатывают вопрос переноса части образовательного процесса в дистант (технология, физическая культура, изобразительное искусство, музыка), 20% образовательных организаций региона перенесут внеурочную работу и дополнительное образование в цифровой формат", - говорится в сообщении.

В министерстве образования Амурской области отметили, что в связи с эпидемиологической обстановкой каждый муниципалитет определил формат и способ проведения школьных линеек: в крупных школах их проведут для первоклассников и выпускников, в сельских - для всех детей.

"В наступающем учебном году всем образовательным организациям необходимо в своей работе учитывать и исполнять не только нормативные документы об образовании, но и выстраивать образовательный и воспитательный процесс с учетом нового СанПиН", - сказала и.о. министра образования области Елена Бурдуковская.

Перед началом учебного года во всех образовательных организациях региона проведут уборку и дезинфекцию помещений.