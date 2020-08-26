В Роскачестве дали советы по выбору рюкзака для школьника

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Роскачество рекомендует при выборе рюкзака для школьника учитывать жесткость спинки изделия, его вес и размеры, а также соответствует ли он росту ребенка. Об этом говорится в исследовании Роскачества "Чек-лист для родителей: собираем ребенка в школу вместе с Роскачеством".

"Главное при выборе рюкзака не цвет и размер, а качество спинки. Спинка рюкзака для школьника младших классов должна быть формоустойчивой, жесткой, несгибаемой. Вес рюкзака не должен превышать 700 г для учащихся начальных классов, для средних и старших классов - не более 1000 г", - отмечают аналитики.

Согласно техническому регламенту, к рюкзакам для учеников начальной школы должны предъявляться следующие требования, отмечает Роскачество: изделие должно плотно прилегать к спине обучающегося, рюкзак должен иметь длинные (60-70 см) и широкие лямки (не менее 3,5-4 см - в области плеча и не менее 2-2,5 см - по всей длине), его длина (высота) должна составлять от 30 до 36 см, а ширина (глубина) - 6-10 см. Передняя стенка должна быть короче задней: ее оптимальная длина - 22-26 см.

"Важно! Не рекомендуется покупать ранец "на вырост" - он не будет соответствовать физиологическим изгибам позвоночника. Походящий по размеру ранец не должен быть шире плеч и ниже талии ребенка", - указывают эксперты.

Исследования Роскачества показали, что следует особенно внимательно подходить к выбору школьной формы и обуви для ребенка, поскольку в этих категориях многие товары оказались опасными для здоровья. Так, среди исследованных рубашек было выявлено 11 товаров-отличников при 23 нарушителях стандартов качества, а в категории футболок эксперты обнаружили токсичные изделия.

При выборе школьной формы эксперты рекомендуют обратить внимание прежде всего на состав изделия, чтобы ткань, из которой сшита вещь, была воздухопроницаемой и способной поглощать влагу, а синтетических волокон в одежде для ребенка было не более 65%. "Например, лучше присмотритесь к вискозе - это искусственное волокно обладает свойствами натуральных тканей", - отмечают эксперты. Роскачество напоминает, что искусственные волокна (например, вискоза) производят из природных видов сырья растительного происхождения, а синтетические ("полиэстер", "полиамид", "акрил" и "эластан") из продуктов переработки нефти, угля и природного газа.

Критерии выбора школьной одежды

Выбирая одежду, покупатели в основном ориентируются на внешние данные вещей, и при этом забывают посмотреть документы на изделия, отмечают аналитики. Так, сертификат соответствия можно проверить в реестре на сайте Росаккредитации. Следует отказаться от покупки, если продавец не готов предоставить документы или сертификат имеет статус отмененного.

"Старайтесь избегать покупок на вещевых рынках. Если нет доказательств, нет свидетелей покупки, то сдать товар обратно будет весьма проблематично. Приобретать одежду лучше в специализированных магазинах или крупных интернет-магазинах. В случае выявления недостатков у товара покупатель сможет предъявить продавцу претензии", - указывает Роскачество.

При выборе школьной формы, помимо состава изделий, эксперты предлагают обратить внимание на размер и крой, чтобы одежда не натирала и была по фигуре, а также на плотность вещей. Даже у хлопковых блузок и рубашек воздухопроницаемость может быть низкой - это зависит от плотности плетения нитей. "Оцените швы. Грубые швы могут натирать кожу ребенка, а слишком слабые - быстро разойтись. Для проверки ткань можно растянуть в разные стороны и оценить состояние шва в таком положении. Неприятный "химический" или резкий сильный запах - признак небезопасности изделия. В этом случае лучше отказаться от покупки", - отмечают эксперты.

Аналитиками Роскачества уже исследованы сарафаны, блузки, пиджаки, сменная обувь, брюки и рубашки - какие марки удостоились знака качества можно посмотреть на сайте организации.

Выбор обуви

Сменную обувь для школьников необходимо выбирать не менее тщательно, чем одежду. По результатам исследования Роскачества, в категории обуви из кожзаменителя выявлено множество недостатков и серьезных нарушений: интенсивный сильный запах, наличие формальдегида, токсичность изделия.

При покупке обуви из синтетических материалов эксперты рекомендуют отдавать предпочтение той, у которой из кожзама только верх, а стелька и подкладка изготовлены из натуральных материалов (кожа, текстиль). "Выбирайте более легкие модели. Если ребенок часто будет носить тяжелую обувь, то могут проявиться ортопедические проблемы. Подошва детской обуви должна легко сгибаться. Если подошва не гнется, ребенок будет быстро уставать", - также указывают эксперты.

Если вы все же купили обувь со стелькой или подкладкой из искусственных материалов, то следите, чтобы ребенок не надевал носки, которые более чем на 75% состоят из синтетики, советуют специалисты.