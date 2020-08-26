В Приморье объявили штормовое предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в северных, центральных и восточных районах Приморского края из-за тайфуна "Бави", который смещается из Хабаровского края в южном направлении. Об этом в среду сообщили на сайте Примгидромета.

"В северных, центральных и восточных районах Приморья ожидаются интенсивные дожди. Объявлено штормовое предупреждение. В период 28-29 августа под влиянием активного атмосферного фронта, связанного с тайфуном "Бави", смещающегося в южном направлении из Хабаровского края, в северных, далее в центральных и восточных районах Приморского края ожидаются сильные (с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее) и очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее)", - говорится в сообщении.

Местами ожидаются грозы со шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. На реках бассейна Уссури, в центральных и северных районах края могут возникнуть локальные дождевые паводки с подъемом уровня воды на 0,7-1,8 метров. В верхнем и среднем течении рек, а также на малых водотоках паводки могут иметь быстроразвивающийся характер с затоплениями пониженных территорий.

На отдельных участках рек Уссури, Бикин, Большая Уссурка, Малиновка и их притоках уровень воды может достичь неблагоприятных отметок. Создается угроза подтопления сельхозугодий, участков дорог, хозяйственных объектов.