Мурманский арктический университет в следующем году увеличит число бюджетных мест на 250

МУРМАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Мурманский арктический государственный университет (МАГУ) рассчитывает увеличить в 2021 году число бюджетных мест на 250 по ряду специальностей. Об этом в среду ТАСС сообщила врио ректора МАГУ Ирина Шадрина.

"По нашей просьбе глава региона Андрей Чибис обратился с письмом в Министерство науки и высшего образования РФ с просьбой выделить МАГУ дополнительные бюджетные места (или правильнее - контрольные цифры приема) на 2021 год. В основном запрос касается педагогических специальностей, медицинских, инновационных и вновь открывшихся специальностей, таких как металлургия, автоматизация производства. Надеемся, что министерство поддержит наш регион и наш вуз и мы получим на 2021 год дополнительно большее количество бюджетных мест, мы просили увеличить их число на 250", - сказала Шадрина.

Она уточнила, что на 1 сентября 2020 года в МАГУ будет обучаться 3 750 студентов, 1 680 из них - на бюджетных местах, это касается всех факультетов, включая колледжи и филиалы. По закону, контрольные цифры приема выдаются на два года вперед, на 2020 год набора вуз получал контрольные цифры приема на бюджетные места в 2018 году.

По словам врио ректора, самый большой спрос сейчас в регионе на педагогические кадры и кадры для медицины. Дефицит медицинских кадров составляет 600 специалистов, педагогических - около 300. Конкурс на бюджетные места в среднем составляет от 2 до 6 человек. Средняя стоимость обучения на платных отделениях - 170 000 рублей, при этом в МАГУ стоимость обучения в 2020 году сохранилась на уровне 2019 года.

Мурманский арктический государственный университет - крупнейший и старейший вуз за Полярным кругом, существует с 1939 года, прошел путь от учительского института до ведущего учреждения высшего образования в Мурманской области. В 2017 году университет получил статус опорного вуза России. МАГУ входит в пятерку основных вузов, которым предстоит реализовать программу по подготовке кадров для Арктической зоны РФ, разработанную Министерством развития Дальнего Востока и Арктики.