В Саратовской области появился первый 3D-путеводитель для виртуального путешествия

САРАТОВ, 26 августа. /ТАСС/. Первый 3D-путеводитель появился в Саратовской области. Он позволяет совершать виртуальные прогулки по исторической части Саратова, сообщила в среду ТАСС председатель регионального комитета по туризму Виктория Бородянская.

"Состоялся запуск первого в регионе 3D-путеводителя "Welcome to Саратов". Это специальный портал - саратов.online, зайдя на который любой человек из любой точки земного шара, может совершить виртуальное путешествие по исторической части Саратова. Саратовские улицы, а также культурно-исторические, туристические и коммерческие объекты изображены здесь в виде панорам на 360 градусов", - сказала Бородянская.

Собеседница агентства уточнила, что проект "Welcome to Саратов" позволяет увидеть основные туристические локации центра города: это пешеходная зона, куда вошли территории проспекта Кирова, улицы Волжской, парка "Липки" и набережной Космонавтов. "Прогуливаясь", здесь можно увидеть, например, здание консерватории 1902 года постройки или знаменитый саратовский мост, который на момент открытия в 1965 году был самым длинным мостом в Европе (его длина - 2825,8 метров).

"Именно здесь сохранилось очень много старинных зданий, здесь располагаются кафе и магазины, фонтаны, музеи", - отметила Бородянская. Также благодаря путеводителю Саратов можно не только увидеть, но и услышать: в съемках приняли участие музыканты Саратовской областной филармонии, которые обеспечили музыкальное сопровождение виртуальной "прогулки". По ее словам, в дальнейшем путеводитель планируется расширить, добавив в него новые улицы и объекты.