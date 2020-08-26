Штрафы для соцсетей за деструктивный контент могут составить до 1,5% их годового оборота

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям (куда была интегрирована "Лига безопасного интернета") направил в рабочую группу комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре предложение о штрафах в размере 1-1,5% от годового оборота компаний для социальных сетей за неудаление деструктивного контента, в том числе суицидальных групп и пропаганды криминальных субкультур. Об этом сообщила ТАСС член Общественной палаты РФ, директор центра Екатерина Мизулина, которая также входит в рабочую группу комитета.

"Пока этот вопрос (размера штрафов - прим. ТАСС) обсуждается. Мы предлагаем установить такие штрафы, которые действуют сейчас в антимонопольном законодательстве, то есть в зависимости от годового оборота компании. Мы предлагали установить порядка 1-1,5% от годового оборота компании, чтобы эти штрафы были достаточно крупными и ощутимыми для площадок", - сказала Мизулина.

"Это такой метод экономического воздействия, регулирования, который работает и в ряде европейских стран достаточно эффективно. Недавно такой же закон приняла Турция, очень активно во Франции идут попытки принять такой закон, в Германии он работает, там штрафы вплоть до €50 млн для социальных сетей", - добавила директор центра.

Мизулина сообщила, что предложение центра также обсуждается в рамках рабочей группы, окончательного решения по размерам штрафов еще нет. По ее словам, рабочая группа занимается разработкой законопроекта о введении дополнительной обязанности для социальных сетей по пресечению распространения деструктивного контента, чтобы они сами выявляли данный контент, удаляли или блокировали его, а также оперативно реагировали на жалобы пользователей, органов исполнительной власти и правоохранительных органов. В случае принятия соответствующего закона у социальных сетей появится обязанность по самоцензуре, они будут предоставлять отчеты о проделанной работе по удалению противоправной информации, объяснила Мизулина.

Как рассказала директор центра, в настоящее время в социальных медиа действуют различные деструктивные течения и движения, в том числе суицидальные группы, кибербуллинг (травля в интернете), ультрадвижение (криминальные субкультуры), шок-контент, скулшутинг (массовые и серийные убийства). Согласно данным центра, всего под влиянием деструктивного контента в российском сегменте интернета находится 39,2 млн аккаунтов пользователей в соцсетях, среди которых 7 млн аккаунтов подростков.