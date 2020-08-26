Торжественные линейки проведут 1 сентября в школах Хабаровского края для 1 и 11 классов

ХАБАРОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Школы в Хабаровском крае проведут торжественные линейки 1 сентября с соблюдением санитарных мер для 1 и 11 классов. Об этом сообщили журналистам в среду пресс-службе регионального правительства.

Ранее региональные власти сообщали, что линейки в школах региона в условиях пандемии проводится не будут.

"Принято решение, что линейки в Хабаровском крае будут. Они состоятся для школьников, которые обучаются в первых и в одиннадцатых классах. Формат проведения мероприятий руководство школ определяют самостоятельно. Понятно, что должна соблюдаться социальная дистанция, а родители должны быть в масках", - приводят в сообщении слова министра здравоохранения Хабаровского края, и. о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова.

Отмечается, что подготовка к учебному году в Хабаровском крае идет по плану. Педагогические коллективы проходят тестирование на коронавирус, разрабатывается расписание с учетом количества обучающихся в каждой школе. Всего в этом году свои двери для детей откроет 381 школа. К занятиям приступят около 150 тыс. детей. Из них 17 тыс. первоклассников и около 6 000 учеников 11-х классов.