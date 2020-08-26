Казахстан договорился с РФПИ о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V"

НУР-СУЛТАН, 26 августа. /ТАСС/. Единый дистрибьютор лекарственных средств Казахстана - компания "СК-Фармация" - подписала соглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V". Об этом сообщила в среду пресс-служба премьер-министра Казахстана по итогам визита делегации правительства республики в РФ.

"Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и "СК-Фармация" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний. Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи", - говорится в сообщении.