{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Казахстан договорился с РФПИ о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V"

Препарат передадут после прохождения всех стадий испытаний

НУР-СУЛТАН, 26 августа. /ТАСС/. Единый дистрибьютор лекарственных средств Казахстана - компания "СК-Фармация" - подписала соглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V". Об этом сообщила в среду пресс-служба премьер-министра Казахстана по итогам визита делегации правительства республики в РФ.

"Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и "СК-Фармация" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний. Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи", - говорится в сообщении.

Теги
КазахстанРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В школах могут появиться новые рамки с функцией распознавания лиц
Такие пропускные системы также будут оснащены функцией замера температуры
Читать полностью