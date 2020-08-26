Все школы должны до 1 сентября опубликовать варианты меню для младшеклассников

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Все школы, в которых будет организовано бесплатное горячее питание для учеников начальных классов, обязаны опубликовать на своих сайтах варианты меню до 1 сентября. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым.

"До 1 сентября все школы должны опубликовать варианты меню, чтобы родители и все видели, чем детей будут кормить", - цитирует Кравцова пресс-служба Миронова.

По словам министра, есть школы, которые оказались не готовы организовать питание для детей. "Этих школ на 15 июля было 2 300, из них 400 малокомплектных школ. На сегодняшний момент 50% этих школ выполнили требования Роспотребнадзора, - уточнил глава ведомства. - Там мы проблем не видим, и поэтому за счет региональных денег кормление детей будет. В остальных школах организуют либо подвоз, либо кормление в соседних школах".

Кравцов попросил главу справороссов информировать министерство о жалобах на качество питания в школах. "Я буквально сегодня пишу письмо руководителям региональных отделений, чтобы контролировали качество питания и любые сигналы, которые могут поступать от родителей", - отреагировал Миронов.

Министр также рассказал о планах переоснастить 27 тыс. сельских школ. Речь идет о переоборудовании классов химии, физики и труда, добавил Кравцов.

Идею сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы президент России озвучил в январе в послании Федеральному собранию. В марте глава государства подписал закон, которые подразумевает обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года и с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы.