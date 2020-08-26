В России создали парашют для десантирования служебных собак

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Парашют для десартировария служебных собак создан в России. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках форума "Армия-2020" генеральный директор холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех) Игорь Насенков.

"Разработана подвесная система для собак, которая применяется совместно с парашютными системами специального назначения. Она передана для проведения госиспытаний в Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны Российской Федерации. Планируемый срок окончания работ - декабрь 2021 года", - сказал он.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" открылся на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот" 23 августа и продлится до 29 августа. Часть демонстрационных показов также проходит на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на полигоне Ашулук в Астраханской области. Форум планируют посетить представители около ста стран мира. Более полутора тысяч организаций и предприятий продемонстрируют около 28 тысяч экспонатов. В статическом и динамическом показах принимает участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники.