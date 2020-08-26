В Астраханской области более 20 тыс. сотрудников школ проверят на коронавирус к 1 сентября

АСТРАХАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Тестирование на коронавирус перед 1 сентября пройдут более 20 тыс. сотрудников школ Астраханской области. На эти цели потребуется порядка 10 млн рублей, сообщил в среду министр здравоохранения региона Алексей Спирин на заседании рабочей группы по коронавирусу.

"Нужно обследовать 20 739 человек. На это потребуется дополнительно выделить средства из областного бюджета в объеме 10,3 млн рублей", - сказал Спирин.

Он уточнил, что региону "готовы поставить любые тесты ИФА уже в этот четверг". Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил руководству регионального Минздрава и Роспотребнадзора определить, какие тесты наиболее эффективны и провести тестирование до 1 сентября.

Астраханская область частично перешла на третий этап снятия ограничений в связи с пандемией. С 21 июня возобновили работу магазины площадью до 800 кв. м без отдельного входа, санатории, уличные театры, некоторые учреждения образования, фитнес-центры, бассейны, кафе и рестораны, а также единственный в области зоопарк. С 17 августа начали работать в обычном режиме детские сады, разрешили проводить спортивные мероприятия при участии зрителей.

В Астраханской области, по последним данным регионального Минздрава, выявили 5 508 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 4 801 человек, 67 пациентов умерли.