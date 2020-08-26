В МВД РФ сообщили, что паспорта высланных из Белоруссии журналистов уже недействительны

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Паспорта российских журналистов, которые были высланы из Белоруссии, стали недействительными из-за штампа о пятилетнем запрете на въезд в Белоруссию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, является недействительным. Статья 19.16 КоАП РФ предусматривает ответственность за умышленную порчу документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), и влечет наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей", - сказал собеседник агентства. В данном случае, отметили в министерстве, в связи с отсутствием вины владельца паспорта он освобождается от административной ответственности.

Ранее сообщалось, что после президентских выборов в Белоруссии во время протестных акций из страны были высланы российские журналисты, в том числе Семен Пегов, Антон Старков, Дмитрий Ласенко и Влад Зиздок.