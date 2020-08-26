Кабмин снял ограничения на въезд в Россию иностранных спортсменов и тренеров

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Правительство РФ сняло ограничения на въезд в Россию иностранных тренеров и спортсменов. Об этом сообщила в среду пресс-служба кабмина.

"Иностранные спортсмены, тренеры и специалисты в области физической культуры вновь получили возможность приезжать в Россию по рабочей или гуманитарной визе, - говорится в сообщении. - Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин". Распоряжение снимает ограничения на проезд иностранных спортсменов через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска.

С марта 2020 года из-за распространения коронавируса иностранные спортсмены не могли приезжать в Россию. В мае ограничение сняли для тех, кто заключил трудовой договор с российской организацией. "Теперь же для въезда достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки", - отметили в кабмине.

"Решение упростит пересечение границы для тех, кто участвует в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах", - подчеркивается в сообщении.