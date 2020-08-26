Лавров заявил, что при Торкунове МГИМО стал более открытым

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу к 70-летию ректора МГИМО Анатолия Торкунова рассказал о позитивных изменениях в вузе, которые произошли за время его работы в качестве ректора и сделали вуз более открытым. В частности, из университета стало выпускаться больше девушек, появилось много новых факультетов и специальностей.

"30 лет Анатолий Васильевич Торкунов готовит дипломатов для Министерства иностранных дел России, примерно половину из этих 30 лет я руковожу министерством. Могу сказать, что те перемены, которые наблюдаются в контингенте, поступающем на работу в МИД России после завершения учебы в МГИМО, очень позитивные", - отметил он.

Министр указал на то, что в МИД возросло число специалистов женского пола, так как МГИМО стал более открытым. "Переход от старой советской традиции, что надо делать упор на мужскую половину студентов, к новому пониманию необходимости гендерного равноправия и концентрации на том, что именно качество выпускника или выпускницы должно приниматься во внимание в первую очередь, во многом связан с линией, проводимой Анатолием Васильевичем Торкуновым. За последние 10 лет, наверное, около 40% из тех, кого мы принимаем на работу в министерство, - девушки", - отметил он.

По словам Лаврова, выпускницы активно доказывают свою профессиональную пригодность, успешно конкурируя с мужчинами. "Считаю, что это новшество, которое мы ощущаем, важное и очень позитивное, отвечающее велениям времени", - подчеркнул он.

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что большинство абитуриентов, планирующих связать свою жизнь с международной деятельностью, всегда отдают предпочтение именно этому университету. "Когда есть большой выбор, конкуренция среди учебных заведений для тех, кто хочет посвятить себя профессии, так или иначе связанной с международной деятельностью, МГИМО по-прежнему остается "номером один", - отметил Лавров.

Министр также указал на увеличение числа факультетов и преподаваемых специальностей в университете. "Когда мы с Анатолием Васильевичем Торкуновым учились, в МГИМО было три факультета: международный (дипломатический, как его называли), международных экономических отношений и международной журналистики. Если вы сейчас посмотрите на перечень существующих факультетов, охват гораздо больше. Это во многом связано с тем, что МГИМО активнейшим образом сотрудничает с ведущими государственными и частными российскими корпорациями", - пояснил он.