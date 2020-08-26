В Якутии горячим питанием обеспечат всех учеников 1-4 классов в 2020 году

ЯКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Горячим питанием обеспечат всех учеников начальных классов в Якутии в этом году, сообщили журналистам в среду в региональном Минобрнауки.

"Республика вошла в перечень субъектов РФ, получающих субсидию на организацию бесплатного горячего питания обучающимся в начальных классах. Объем финансирования из федерального бюджета составляет на 2020 год более 419,8 млн рублей, из регионального бюджета - свыше 36,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что меню составлено с учетом санитарных требований и возраста. Также провели капитальный и косметический ремонты в школах, приобрели технологическое оборудование.

Всего в республике насчитывается более 154 тыс. учеников 1-11 классов. По предварительным данным, на начало 2020-2021 учебного года количество учеников начальных классов составляет более 62 тыс.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.