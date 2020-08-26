Лавров рассказал, как сочинял хулиганские стихи с будущим ректором МГИМО

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью Первому каналу, как вместе с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым в студенческие годы сочинял "хулиганские" стихи и снимал кино.

Министр поведал, как сразу после поступления в МГИМО их - будущего главу МИД РФ и будущего ректора этого же вуза - отправили в стройотряд рыть котлован под телецентр в Останкино, именно тогда и зародилась их дружба. "Там было много: анекдоты, песни, стихи, которые мы коллективно сочиняли в том же котловане во время перекуров про наши первые впечатления как студентов МГИМО, которых отправили на стройку. Не буду их цитировать. Они немного хулиганские", - признался он.

Лавров пояснил, что смысл этих стихов был в самоиронии. "Мы поступили, фактически дипломаты. Хотя еще не пошли заниматься на первый курс, но уже приняты в институт, а нас заставляют копать яму. Хорошая самоирония, добрый юмор. Это нас сплотило", - добавил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, позднее вместе с Торкуновым они поставили не один "капустник" и даже снимали кино на механическую камеру про Фантомаса. "Бегали в котловане с лопатами в строительных робах. Было весело", - вспоминает он.

Министр поздравил своего старого друга и пожелал ему здоровья и "оставаться независимо ни от чего молодым душой, сердцем и своими замыслами". "Замыслов у него много. Он никогда не отстает от жизни, а во многих случаях даже опережает тенденции, утверждающиеся в мировом образовании и становящиеся нормой", - заключил он.