В центре Улан-Удэ волонтеры обновят фасады объектов культурного наследия

УЛАН-УДЭ, 26 августа. /ТАСС/. Добровольцы обновят фасады старинных домов в центре Улан-Удэ, которые признали объектами культурного наследия. В этом году планируется провести работы по восьми домам, вошедшим в проект "Старый город", сообщили журналистам в среду в пресс-службе мэрии.

"В 2020 году будут облагорожены фасады восьми домов, семь из них - объекты культурного наследия. Разработана проектная документация, получены необходимые разрешения, закуплены материалы и инструменты. Работы проводятся в строгом соответствии требованиям законодательства "Об объектах культурного наследия", - сообщили в мэрии.

Здания находятся в историческом центре Улан-Удэ (до 1934 года назывался Верхнеудинском), это жилые дома с торговыми лавками, в том числе усадьбы купца Котелкина и купчихи Поздеевой на улицах Банзарова и Коммунистическая. Волонтеры почистят и покрасят фасады одноэтажных деревянных зданий, резные наличники окон. Проект добровольцев реализуется с 2019 года при поддержке Фонда развития города и Комитета государственной охраны объектов культурного наследия. Ранее в центре Улан-Удэ обновили фасады дома семьи Платуновых и флигель усадьбы Афанасьевой.

В настоящее время власти города работают над вариантами финансирования реконструкции его центра. Сейчас центральную часть Улан-Удэ разбили на 18 кварталов, в которых есть объекты культурного наследия, их планируется отреставрировать и перенести в единый исторический центр - Соборный квартал, на что городу потребуется более 200 млн рублей. Ранее В Ростуризме пообещали, что администрации Улан-Удэ окажут методологическую помощь в реконструкции исторического центра города для сохранения уникальности объектов культурного наследия и развития туризма.

Будущую столицу Бурятии заложили в 1666 году, когда казачий отряд под руководством Гаврилы Ловцова поставил на высоком берегу, в устье реки Уды, избу для сбора подати (ясака) с местного населения. Через четыре года по решению правительства в Москве Удинское казачье зимовье преобразовали в острог - административный и военный центр Забайкалья. Туризм - одна из основных приоритетных отраслей экономики Бурятии, помимо иностранцев из стран Азии и Европы чаще всего в Бурятию приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей.