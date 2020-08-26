Врачи предварительно диагностировали у главы Тувы пневмонию

ТАСС, 26 августа. Глава Тувы Шолбан Кара-оол, доставленный на обследование в Москву после сообщений о повторном заражении коронавирусом, находится в военном госпитале имени Вишневского. Предварительный диагноз - пневмония, сообщил он в среду в видеообращении на своей странице в Instagram.

"Нахожусь в военном госпитале имени Вишневского. Здесь собраны самые лучшие специалисты <...>. Мне стало чуть полегче. Диагноз пока, с настороженностью, пневмония", - сказал он.

Кара-оол в вечером 24 августа через соцсети сообщил о своем повторном заражении коронавирусом. Он был доставлен в Москву для дополнительного обследования.

Глава Тувы ранее уже заражался коронавирусом и был госпитализирован. 4 июня его выписали из больницы. В его пресс-службе уточняли, что Кара-оол тогда перенес болезнь легкой форме.