В России за сутки выявили 4 676 заразившихся коронавирусом

По данным штаба, в относительном выражении суточный прирост уже 11 дней не превышает 0,5%.

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в России возросло на 4 676, до 970 865. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Москве, Московской области, Смоленской области, Омской области, Чеченской Республике, Севастополе (по 0,2%), Ямало-Ненецком АО, Камчатском крае, Ханты-Мансийском АО, Республике Коми, Кабардино-Балкарии, Брянской, Тамбовской и Липецкой областях (по 0,3%).

В частности, новые 640 случаев выявлены в Москве, 181 - в Санкт-Петербурге, 143 - в Московской области, 130 - в Ростовской области и 129 - в Нижегородской области.

Всего в настоящее время в РФ болеют 168 032 человека.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 403, всего уже выздоровели 786 150 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 80,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны 1 389 пациентов в Москве, 236 - в Ростовской области, 187 - в Иркутской области, 170 - в Оренбургской области, 159 - в Нижегородской области и 151 - в Московской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 115 против 120 днем ранее. Всего от инфекции умерли 16 683 человека, что составляет 1,72% от всех заразившихся в России.

За сутки было зарегистрировано 18 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 12 - в Свердловской области, 11 - в Москве, 8 - в Ростовской области и 5 - в Красноярском крае, еще в 34 регионах число умерших не превышало 4.