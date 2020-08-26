Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,98

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России опустился ниже единицы - до 0,98. В Москве показатель уменьшился до 0,93, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в среду данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В восьми из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся коэффициент сейчас находится ниже единицы. Помимо Москвы, это Красноярский край (0,99), Воронежская (0,98), Московская (0,96), Нижегородская и Свердловская области (0,93), Ханты-Мансийский автономный округ (0,85) и Иркутская область (0,82).

В Санкт-Петербурге коэффициент продолжил снижения, уменьшившись с 1,1 до 1,05, в Ростовской области он третий день подряд находится на уровне 1,01.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.