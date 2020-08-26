Волгоградские школьники будут учиться по специальному графику и в отдельных кабинетах

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Школьники Волгоградской области в этом году с 1 сентября начнут учиться в очном режиме, но с соблюдением требований Роспотребнадзора. За каждым классом закрепят отдельный кабинет, а расписание занятий будут составлять так, чтобы не было столпотворений на утреннем фильтре, где будут проводить термометрию, сообщили во вторник журналистам в управлении Роспотребнадзора Волгоградской области.

"Закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов, требующих специального оборудования), проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для организации учебного процесса составят специальное расписание уроков, чтобы школьники меньше контактировали между собой на входе в школу, где будет проходить утренний фильтр, включающий в себя термометрию. При этом занятия должны начинаться не раньше 8 часов утра, уточняется в сообщении.

В школах запретят массовые мероприятия между классами, а посещение столовой организуют по специальному расписанию. Кроме того, в учреждения должны закупить мыло, одноразовые полотенца для соблюдения личной гигиены, а также усилить режим дезинфекции в помещениях.