Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Бюст первому президенту Татарстана, Герою Труда РФ, государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву открыли в среду в деревне Аняково Актанышского района, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"В деревне Аняково Актанышского района республики состоялась торжественная церемония открытия бронзового бюста первому президенту Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву", - сказала она.

Монумент установили рядом с домом-музеем Шарипа Шаймиева (отца Минтимера Шаймиева). Исполнитель - региональная творческая общественная организация "Союз художников Республики Татарстан, скульптор - Фаниль Валиуллин.

"Жизненный путь Минтимера Шариповича - яркий пример и ориентир для подрастающего поколения татарстанцев. Именно на таких примерах мы должны воспитывать молодое поколение, настоящих патриотов", - приводит пресс-служба слова президента Татарстана Рустама Минниханова, выступившего на церемонии с приветственной речью.

С именем Шаймиева в Татарстане связаны социальные проекты и программы, такие как ликвидация ветхого жилья, газификация населенных пунктов, соципотека. Он является специальным посланником ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, проекты первого президента Татарстана по возрождению городов Болгар и Свияжск поддержали, в том числе меценаты из России и зарубежья. Сейчас Шаймиев создает в регионе сеть полилингвальных комплексов.

29 марта 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об установлении звания Героя Труда Российской Федерации". Согласно президентскому указу, "в случае присвоения лицу звания Героя Российской Федерации и звания Героя Труда Российской Федерации на его родине на основании указа президента РФ устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью".