Минпросвещения продолжит выдавать компьютеры нуждающимся школьникам

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Минпросвещения России продолжит проект по выдаче компьютеров нуждающимся школьникам и учителям в новом учебном году, заявил в среду министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время федерального педагогического совета.

"Мы этот проект будем, конечно, продолжать", - сообщил Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, школьным учителям и ученикам на безвозмездной основе было выдано порядка 500 тыс. компьютеров и ноутбуков.

Минпросвещения 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. Министерство вместе с Агентством стратегических инициатив и партией "Единая Россия" запустили акцию "Помоги учиться дома", чтобы помочь нуждающимся семьям и учителям, у которых нет необходимого оборудования, организовать дистанционное обучение.