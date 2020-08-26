В Удмуртии разрешили проводить линейки всем классам, но потоки разделят

ИЖЕВСК, 26 августа. /ТАСС/. Сентябрьские школьные линейки разрешили проводить всем школам Удмуртии, но потоки учащихся разделят. Об этом сообщила ТАСС в среду министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

"Решение общее по Удмуртской Республике есть, линейки мы проводим для 1-х и 11-х классов точно, и сегодня составили расписание. Большинство из них пройдет на улице - где-то на стадионах, где-то на пришкольных участках. Часть из них проводится в актовых зала. Все остальные классы могут проводить мероприятия по решению школы, запрета нет", - сказала министр.

Она также уточнила, что при проведении линеек потоки учащихся максимально разведут.

По данным республиканского оперштаба, на 26 августа в Удмуртии зарегистрировали 3 062 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 2 531 человек выздоровел, 57 пациентов умерли. Республика находится на втором этапе снятия ограничений. Разрешили индивидуальные и групповые занятия физкультурой на улице и открытых объектах спорта с соблюдением социальной дистанции, с ограничениями открыты фитнес-центры. Рекомендовали соблюдать масочный режим в общественных местах, открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха. Свою деятельность осуществляют магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади и количеству посетителей.