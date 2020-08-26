ВЦИОМ: большинство россиян отрицательно относятся к идее чипирования людей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что три четверти россиян (77%) отрицательно относятся к идее чипирования людей. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные в среду на сайте центра.

Согласно материалам опроса, более половины слышавших о чипировании (54%) заявили об однозначно отрицательном отношении, чаще россияне в возрасте 35-44 лет (64%). При этом 8% респондентов относятся к чипированию положительно, чаще 25-34-летние россияне (16%). О безразличном отношении к идее чипирования сообщил каждый десятый участник опроса (11%).

В целом тема чипирования в общих чертах известна большинству россиян (84%), однако подробности об этом знают 15% опрошенных, причем чаще о хорошей осведомленности сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга (27%), в то время как впервые услышали о чипировании во время опроса 23% жителей сел.

Порядка 45% россиян опасаются скрытого чипирования, причем чаще те, кто проживает в сельской местности (57%), а также те, кто имеют образование, отличное от высшего (51%-56%). Не опасаются чипизации без их ведома 52% участников опроса, чаще те, у кого есть высшее полное или неполное образование (60%).

Из данных опроса также следует, что большинство слышавших о чипировании россиян (51%), считают, что техническая возможность чипирования людей уже существует, однако пока не получила широкого распространения, чаще в этом убеждены люди с высшим образованием (56%). В то же время каждый третий полагает, что эта технология появится в будущем (30%).

Преимущества и недостатки

Говоря о преимуществах чипирования, россияне отмечают следующее: чип заменяет собой идентифицирующие документы (9%), облегчает поиск пропавшего человека (6%), заменяет собой банковские карты (4%) и помогает оказывать медицинскую помощь за счет хранения медицинских данных о человеке (4%). При этом 34% опрошенных заявили, что преимуществ у чипирования нет.

Россияне отмечают множество недостатков чипирования: опрошенные опасаются слежки, контроля, нарушения прав и свобод и вмешательства в их частную жизнь (35% слышавших о чипировании), влияния чипа на здоровье (включая аллергии, влияние на психику, 16%), возможности управления или манипуляций человеком с чипом (11%), а также кражи данных с чипа злоумышленниками (6%) или других утечек информации (4%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 августа среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.