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Архангельский вуз будет обучать граждан, потерявших работу из-за пандемии

Сейчас начали формировать учебные группы

АРХАНГЕЛЬСК, 26 августа. /ТАСС/. Северный Арктический федеральный университет (САФУ, Архангельск) будет проводить профессиональное обучение граждан, которые потеряли работу или находятся под угрозой увольнения из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы вуза.

"Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова с сентября 2020 года приступает к реализации специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Участвовать в программе могут лица, пострадавшие от последствий распространения коронавирусной инфекции, в том числе находящиеся под риском увольнения, выпускники образовательных организаций, ищущие работу граждане", - говорится в сообщении.

Обучение можно пройти по направлениям: программные решения для бизнеса, инженерный дизайн, IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8, лабораторный химический анализ, электромонтаж. Это компетенции по стандартам WorldSkills к образовательным площадкам. Сейчас идет формирование учебных групп. Длительность обучения зависит от выбранной программы и графика обучения. Средний срок обучения составляет три недели.

С начала пандемии в Архангельской области зарегистрировано 10 442 случая коронавируса. Вылечились 9 270 человек, проведено 228 388 исследований на коронавирус.

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