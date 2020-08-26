Компания Novavax произведет 1 млрд доз вакцины от коронавируса в Чехии

ПРАГА, 26 августа. /Корр. ТАСС Игорь Шамшин/. Американская фармацевтическая компания Novavax, специализирующаяся на производстве препаратов-антивиротиков, планирует выпустить 1 млрд доз разрабатываемой вакцины от коронавируса в Чехии. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Компания Novavax в общей сложности намерена произвести два млрд доз [разрабатываемой] вакцины против коронавируса, один млрд из которых планируется выпустить в Чехии, - отметил он. - Участвовать в [клинических] испытаниях смогут примерно 300 наших сограждан. Они будут отобраны из числа добровольцев".

Один млрд доз американской вакцины, по словам Бабиша, будет произведен на фармацевтическом предприятии Praha Vaccines, расположенном в районе города Костелец-над-Черними-Леси в нескольких километрах восточнее Праги. Клиническая фаза испытаний препарата должна начаться в октябре.

После успешного завершения клинических испытаний чешские власти намерены, по словам премьера, заключить с американской компанией контракт на поставку вакцины для нужд национального здравоохранения. В разработке препарата задействованы мощности Novavax в Чехии, США и Швеции.

Инициатива Еврокомиссии

Чехия ранее присоединилось к инициативе Еврокомиссии (ЕК) по централизованной покупке вакцины от коронавируса для всех государств-членов Евросоюза. ЕК ведет переговоры об этом с фармацевтическими компаниями AstraZeneca, Sanofi, Johnson&Johnson, BioNTech/Pfeizer, CureVac и Moderna. Жители стран сообщества, как предполагается, будут проходить вакцинацию бесплатно.

О присоединении Чехии к инициативе ЕК по покупке вакцины против коронавируса сообщил в середине августа министр здравоохранения республики Адам Войтех. На эти цели Прага предполагает потратить в этом и будущем годах 2,1 млрд крон (около $92 млн). ЕС, как только будет реализован контракт, планирует на первом этапе выделить каждой стране препаратов для вакцинации трех процентов населения, а на следующем этапе - еще для 20% жителей.

Ситуация с коронавирусом

Темпы распространения коронавируса нового типа ускоряются в Чехии. Это следует из распространенных в среду ежедневных статистических данных Министерства здравоохранения республики.

В Чехии за прошедшие сутки выявлено 367 инфицированных коронавирусом, что на 107 больше, чем накануне, когда было зарегистрировано 260 заразившихся. При этом, как следует из медицинской статистики, и эта цифра оказалась вдвое выше показателя предыдущего дня, когда число новых случаев заражения составило 135.

Общее число заразившихся коронавирусом в Чехии с начала эпидемии составило 22548. За последние пять месяцев от вызываемых вирусом осложнений в стране умерли 416 жителей, более 16,6 тыс. вылечилось.

На данный момент в республике лечатся 5470 пациентов с коронавирусом. Из них госпитализированы 122, состояние 22 из которых медики оценивают как тяжелое. Наибольшее распространение коронавирусной инфекции отмечено в Праге и районе города Колин (Центральная Чехия).