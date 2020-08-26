Власти Берлина запретили митинг противников коронавирусных ограничений

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Власти Берлина приняли решение отменить демонстрацию противников коронавирусных ограничений, которая была заявлена на ближайшую субботу. Об этом сообщил в среду сенатор германской столицы по внутренним делам Андреас Гайзель.

"Данное решение не направлено против свободы собраний, это делается ради защиты от инфекционной угрозы. Сейчас все еще разгар пандемии, и статистика по зараженным растет", - сказал он

Последняя крупная акция против коронавирусных ограничений прошла в германской столице 1 августа. В ней приняли участие 20 тыс. человек. Большинство не придерживались установленных правил и не соблюдали дистанцию в полтора метра. Гайзель заявил о том, что участники того митинга "осознанно нарушали правила".

В настоящее время в Германии становится все больше инфицированных коронавирусом. За последние сутки заразились 1 576 человек, такие темпы фиксировались в ФРГ в мае. Всего инфекция диагностирована у 236 429 человек.