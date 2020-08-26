Кабмин выделит более 2,2 млрд рублей на возведение реабилитационного комплекса в Астрахани

ТАСС, 26 августа. Правительство РФ выделит 2,2 млрд рублей на строительство реабилитационного комплекса при федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Астрахани. Соответствующее постановление опубликовали в среду на сайте кабмина.

"Более 2,2 млрд рублей будет направлено на строительство реабилитационного комплекса при Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Астрахани", - говорится в пояснительной записке к документу.

Средства пойдут на проектирование и возведение двух корпусов общей площадью более 18 тыс. кв. м. Новое учреждение сможет принимать до 60 человек одновременно - как взрослых, так и детей. Все работы планируется завершить к 2024 году, уточнили в кабмине.

"Стационар повысит качество реабилитации пациентов, которые перенесли операцию на сердце, и поможет им скорее вернуться к привычному образу жизни", - отмечается в пояснении к документу.