В Калужской области отменили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

ТАСС, 26 августа. Власти Калужской области отменили введенную в марте для борьбы с распространением коронавируса обязательную самоизоляцию для жителей региона старше 65 лет. Соответствующее постановление опубликовано в среду на сайте правительства региона.

"Пункт 7.4 [о соблюдении жителями Калужской области старше 65 лет режима самоизоляции с 27 марта 2020 года и до особого распоряжения] постановления признать утратившим силу", - говорится в постановлении.

К 26 августа в Калужской области выявили 7 910 случаев заражения коронавирусной инфекций. За все время 6 751 человек выздоровел, 64 пациента умерли.