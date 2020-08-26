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Пандемия COVID-19

В Калужской области отменили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

Всего в регионе с начала пандемии заболели почти 8 тыс. человек

ТАСС, 26 августа. Власти Калужской области отменили введенную в марте для борьбы с распространением коронавируса обязательную самоизоляцию для жителей региона старше 65 лет. Соответствующее постановление опубликовано в среду на сайте правительства региона.

"Пункт 7.4 [о соблюдении жителями Калужской области старше 65 лет режима самоизоляции с 27 марта 2020 года и до особого распоряжения] постановления признать утратившим силу", - говорится в постановлении.

К 26 августа в Калужской области выявили 7 910 случаев заражения коронавирусной инфекций. За все время 6 751 человек выздоровел, 64 пациента умерли.

Теги
РоссияКалужская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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