Результаты итоговых контрольных не повлияют на ОГЭ и ЕГЭ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) не повлияют на итоговую аттестацию школьников, сообщила в среду пресс-служба Рособрнадзора со ссылкой на замглавы ведомства Бориса Чернышова.

"Чернышов <...> затронул тему всероссийских проверочных работ (ВПР), проведение которых в 2020 году из-за эпидемиологической ситуации было перенесено на осень. Он заверил, что результаты ВПР никак не скажутся на итоговой аттестации школьников", - сообщила пресс-служба.

Проверочные работы будут проведены при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по мерам эпидемиологической безопасности, добавили в ведомстве.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым сообщил, что ученикам школ не будут ставить оценки за всероссийские проверочные работы, которые пройдут в начале нового учебного года.

Рособрнадзор ранее сообщал, что ВПР планируется провести в школах с 14 сентября по 12 октября.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.