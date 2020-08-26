Глава католической церкви Белоруссии поздравил нового главу православной церкви страны

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Председатель Конференции католических епископов Белоруссии митрополит Минский и Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич рассчитывает на развитие сложившихся добрых отношений между католической и православной конфессиями страны. Об этом он заявил в поздравительном послании новому патриаршему экзарху всея Белоруссии епископу Вениамину.

Архиепископ высказал надежду на "добрые отношения между православной и католической конфессиями, которые сложились в Беларуси благодаря усилиям достойных предшественников, <...> во имя спасения людей и консолидации белорусского общества".

Глава Римско-католической церкви в Белоруссии отметил, что епископ Вениамин начинает "пастырское служение главой Белорусской православной церкви в очень тяжелое время социально-политических потрясений, переживаемых Отечеством". Он высказал уверенность в том, что новый епископ достойно исполнит функцию, возложенную на него "промыслом божьим" в трудные времена.

25 августа в Москве Священный Синод Русской православной церкви принял прошение патриаршего экзарха всея Белоруссии митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от этой должности. Теперь он назначен руководителем Кубанской митрополии. Белорусский экзархат возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.