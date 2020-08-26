В Верховный суд поступил иск, оспаривающий трехдневное голосование на выборах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Иск, оспаривающий законность трехдневной процедуры голосования, поступил в Верховный суд России. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"В Верховный суд поступил иск, в котором оспаривается законность трехдневного срока голосования. Иск передан судье", - сказала собеседница агентства, уточнив, что заседание по иску пока не назначено.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября станет основным днем, а 11-го и 12-го можно будет голосовать досрочно. Выборы разного уровня пройдут в 83 регионах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов.