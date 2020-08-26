Мосгорнаследия просит суд изъять гараж Госплана СССР у собственника

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Собственник нескольких нежилых помещений гаража Госплана СССР, построенного в 1936 году по проекту архитектора Мельникова и являющийся объектом культурного наследия регионального значения, грубо исказил исторический облик памятника. В связи с этим Мосгорнаследия просит суд изъять гараж у собственника, сообщила в среду пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

"Департамент культурного наследия города Москвы обратился в суд с иском об изъятии у собственника нежилых помещений, расположенных в гараже Госплана на Авиамоторной улице (д. 63, стр. 1). Собственник гаража Госплана провел незаконные работы: установил металлический козырек, демонтировал внутренние стены и перегородки, сделал косметический ремонт. Все это исказило исторический облик памятника. Осуществлять необходимые работы по сохранению и возвращению помещениям первоначального вида собственник отказывается. В связи с этим нам пришлось прибегнуть к крайней мере и обратиться в суд с иском об изъятии", - приводятся слова главы департамента Алексея Емельянова.

Он уточнил, что Мосгорнаследия неоднократно выдавало собственнику предписания о необходимости проведения реставрации. Все они были проигнорированы. Кроме того, несколько раз возбуждались дела об административном правонарушении, собственник привлекался к ответственности.