Синоптики обещают регионам Центральной России похолодание и дожди

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют похолодание на 2-5 градуса, дожди и грозы на значительной части Центрального федерального округа (ЦФО) 27-28 августа. В Воронежской, Липецкой областях температура воздуха понизится до плюс 24-25 градусов, в Смоленской, Тульской областях - до плюс 17-19 градусов, сообщили ТАСС в среду в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области, 26 и 27 августа в регионе сохранится жара - плюс 28-32 градуса, но в пятницу ожидается снижение температуры на 4-5 градусов. "28 августа погода изменится в связи с выходом атмосферного фронта с запада, ночью местами и днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, днем местами с грозой, ветер юго-западный, 6-11 м/с, при грозах с порывами до 17 м/с. Ночью еще будет плюс 10-15 градусов, а днем - плюс 23-28 градусов", - сказала собеседница агентства.

Аналогичный прогноз делают синоптики ЦГМС по Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях, где в среду воздух прогреется до плюс 26-30 градусов, а к 28 августа установится около плюс 22-24 градусов и пройдут дожди различной интенсивности. "Столбики термометра опустятся на 4-5 градусов, пройдут кратковременные дожни. Однако уже с субботы в регион вновь вернется сухая, жаркая и солнечная погода, что обусловлено развитым Азорским антициклоном, который принесен в регионы Черноземья субтропический воздух", - сообщили в гидрометцентре по Тамбовской области.

На 2-3 градуса в предстоящие двое суток - до плюс 20-22 градусов - похолодает во Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской и Ярославской областях. По данным местных гидрометцентров, ожидаются небольшие и умеренные дожди. В Брянской, Калужской, Смоленской и Тульской областях 28 августа столбики термометров покажут плюс 17-19 градусов, также пройдут дожди, отметили в региональных ЦГМС.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что характер погоды в Центральной России 26-28 августа будет определять атмосферный фронт циклона с центром над севером европейской территории страны. В ночь на 27 августа осадки ожидаются на северо-востоке округа, в четверг и пятницу дождливая погода установится фактически на всей территории ЦФО, в отдельных районах возможны грозы и ветер с порывами до 15 м/с.