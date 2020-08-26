Омские медики заявили, что сторонники Навального поставили ему "политический" диагноз

"Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией. При этом никто из них не был свидетелем его состояния и незнаком с узкопрофессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов и обследований. По сути, мы столкнулись с таким явлением, как "политический" диагноз, которое не имеет никакого отношения к медицине", - говорится в письме.

ОМСК, 26 августа. /ТАСС/. Омские медики в открытом письме заявили о недопустимости давления сторонников блогера Алексея Навального на врачей, которые лечили его после экстренной госпитализации на прошлой неделе. Документ имеется в распоряжении ТАСС, его подлинность в среду подтвердила пресс-служба Минздрава Омской области.

Авторы документа подчеркнули, что резкая реакция "либеральной общественности" на действия омских врачей переходит границы этики и здравого смысла. "Сегодня невозможно отрицать тот факт, что именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив", - отметили они.

Однако, говорится в письме, спасших блогера врачей теперь втягивают в политический процесс. "Им угрожают расправой, навешивают на них оскорбительные ярлыки. Считаем, что такое отношение к врачам, честно и профессионально выполнившим свой долг, недопустимо. Подобные попытки являются по-настоящему политическим диагнозом всем тем, кто пытается это делать", - добавили медики.

От лица омского медицинского сообщества письмо подписали председатель регионального профсоюза работников здравоохранения Сергей Быструшкин, главный внештатный специалист-терапевт Минздрава РФ по Сибирскому федеральному округу Мария Ливзан, главный врач областного медико-хирургического центра и председатель региональной ассоциации врачей Вадим Бережной, главврач областного кожно-венерологического диспансера и сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Юрий Новиков.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск - Москва. Блогер находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию. 24 августа германские врачи заявили, что нашли в организме Навального следы интоксикации субстанцией из группы веществ ингибиторов холинэстеразы, но какой именно - пока неизвестно. Омские специалисты сообщили, что готовы обмениваться с коллегами информацией и предоставить им образцы, взятые у блогера.

В новость были внесены изменения (14:03 мск) - добавлены подробности после второго абзаца, уточняются формулировки в первом абзаце.