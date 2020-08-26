В Кремле прокомментировали слова Пригожина о намерении "раздеть и разуть" Навального

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что предприниматель Евгений Пригожин, заявивший о своем намерении "раздеть и разуть" Алексея Навального и Любовь Соболь, действует в интересах своего бизнеса и эти намерения не согласовывал с Кремлем.

"Пригожин является предпринимателем, бизнесменом. Неоднократно он, насколько я понимаю, судился в связи с публикациями в его адрес. Насколько я понимаю, какие-то процессы ему удалось выиграть, и он в данном случае предпринимает те действия, которые считает нужными, исходя из собственных интересов", - сказал Песков. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что "это не может иметь никакого отношения к президенту".

При этом, комментируя вопрос журналиста, который просил объяснить была ли такая позиция Пригожина согласована с президентской администрацией, "учитывая известные отношения между Пригожиным и президентом", Песков отметил, что не понимает, о каких отношениях речь. "Тут конечно вам стоит прояснить, что вы имеете в виду, говоря "известные отношения между Пригожиным и президентом". Я не понимаю, о каких известных отношениях вы говорите", - сказал он.