Джонсон призвал провести полное и прозрачное расследование ситуации с Навальным

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Великобритания считает необходимым проведение полномасштабного и прозрачного расследования ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил в среду премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Нам требуется полномасштабное, прозрачное расследование произошедшего. Виновные должны быть привлечены к ответственности, а Великобритания присоединится к международным усилиям, [направленным на то] чтобы справедливость восторжествовала", - написал Джонсон в Twitter. По его словам, "Великобритания солидарна" с Навальным и его семьей.

20 августа летевший из Томска в Москву самолет, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали на лечение в Германию, в берлинскую клинику Charite. 24 августа немецкие врачи заявили, что в организме Навального найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно - пока не известно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение из-за появления версии об отравлении Навального, подчеркнув, что причина понижения у него уровня холинэстеразы пока не установлена. По словам Пескова, российские врачи готовы предоставить образцы первых анализов пациента и планируют предложить германским коллегам обмен информацией. Расследование произошедшего начнется, если будет установлен факт отравления конкретным веществом, подчеркнул пресс-секретарь президента.