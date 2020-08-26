Папа Римский возобновит публичные коллективные аудиенции, приостановленные из-за пандемии

ВАТИКАН, 26 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск возобновит со 2 сентября коллективные аудиенции в присутствии верующих, приостановленные в начале марта из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила в среду служба печати Святого престола.

Как уточняется в сообщении, в соответствии с рекомендациями санитарных служб, в сентябре коллективные аудиенции будут проходить во дворе Святого Дамаса Апостольского дворца, то есть на открытом воздухе. Для участия в мероприятии не требуется пригласительных билетов. Обычно коллективные аудиенции проходят в закрытом зале Павла VI в Ватикане и иногда на площади Святого Петра.

С начала марта Франциск проводил коллективные аудиенции из библиотеки Апостольского дворца, и они транслировались онлайн. В последний раз мероприятие прошло в таком формате в среду. В своей проповеди понтифик вновь затронул тему пандемии и ее социальных последствий, ведущих к усугублению неравенства в обществе.

На протяжении всего карантина, действовавшего в Италии с 10 марта по 18 мая, и традиционные воскресные папские проповеди велись онлайн. Однако уже в мае Франциск начал, как обычно, обращаться к верующим из окна Апостольского дворца, а на площадь Святого Петра стали допускаться верующие при соблюдении безопасной дистанции и при соблюдении других правил для недопущения распространения коронавируса.

Нынешний год войдет в историю Римско-католической церкви, потому что впервые в современные времена без верующих были проведены все ритуалы предпасхальной недели и сама Пасха, которую католики отмечали 12 апреля.