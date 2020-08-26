По итогам прокурорских проверок в сфере охраны лесов возбудили 696 уголовных дел

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Почти 700 уголовных дел возбуждено по итогам масштабных прокурорских проверок в сфере охраны лесов, проведенных по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"По итогам проверочных мероприятий в первом полугодии 2020 года прокурорами пресечено свыше 28 тыс. нарушений лесного законодательства, - сообщили в пресс-службе. - К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 6,5 тыс. лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 696 уголовных дел". Для устранения нарушений внесли 7,8 тыс. представлений на незаконные правовые акты, принесли более 1 тыс. протестов, направили в суды 2 тыс. исков и заявлений.

Прокуроры выявляли незаконные рубки леса под видом санитарно-оздоровительных и лесовосстановительных мероприятий, пресекали нелегальный оборот древесины и ее вывоз за границу по фальшивым документам. Также принятые меры поспособствовали повышению оперативности тушения лесных пожаров по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

"С учетом актуальности вопросов декриминализации лесной отрасли Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам субъектов принять дополнительные меры по активизации надзора на данном направлении", - добавили в пресс-службе.